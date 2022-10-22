有媒體昨天公布民調顯示國民黨桃園市長候選人張善政民調38％，領先民進黨對手鄭運鵬11％，鄭運鵬今天表示，所有民調都會參考，不過部分媒體民調長期做下來有政黨支持度誤差，相信市民對於桃園市長鄭文燦2任8年成績保持自信。

鄭運鵬今天早上為黨籍市議員參選人朱智菁站台，鄭運鵬受訪說，所有的民調都會做為參考，有部分的媒體民調長期做下來有政黨支持度上的誤差，不過每一個民調都做參考，不會因為民調的好壞影響到心情。他說，團隊保持士氣，市民對於鄭文燦兩任八年的成績保持自信，相信到投票11月26號的時候會有最好的成績。他強調，每一個媒體民調會有機關上的誤差都尊重，也不會因為它做好做壞而影響整個團隊大方向。

因張善政21日抽到1號，張善政說桃園是第1名，似乎在誇獎鄭文燦的施政成績？鄭運鵬提到，桃園市施政滿意度全國第一，市政的好成績是不容否認的，國民黨雖然訴求桃園市民很希望國民黨再回來執政，但是和市民的感受完全矛盾、大相逕庭。鄭運鵬又說，抽到一號說出桃園第一這樣的口號，也覺得與有榮焉，但是市民朋友都知道桃園這8年來真的是第一，不要重演2018年在高雄被國民黨糟蹋的惡夢，在桃園保持第一，就是讓鄭文燦的好成績讓鄭運鵬來延續，這個才是合理的政黨政治，才是選賢與能的選舉結果。

對於今天晚上張善政的造勢晚會有新北市長侯友宜和台中市長盧秀燕，本來謠傳前高雄市長韓國瑜也會來。鄭運鵬說，韓國瑜是2020年和張善政搭配總統副總統的好搭檔，相信他們的理念價值和政策都是一致的，所以他們怎麼樣去使用，怎麼樣去邀請韓國瑜這張王牌完全尊重。他又說，選舉本來就是正面和政策的公平競爭。