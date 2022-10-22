美中科技戰越演越烈，美國最新一波對大陸的晶片出口管制目標明確，直接鎖定HPC(高速傳輸)/AI(人工智慧)相關，也使的台系半導體族群在宏觀經濟逆風衝擊之餘，再補一刀，先前族群大多歷經一波強勢修正。法人分析認為，美中科技戰持續延燒，對台廠是「兩面刃」，且若兩造持續僵持，最後不排除會走向「製造回美國」或「中國製造2025」，故台廠只有加強競爭力，成為產業前幾大，才能穩定生存。

美國拜登政府宣佈對大陸的新一輪大規模晶片出口管制，本次目標十分明確，雖然整體規模空前，但只是將美國的前期計畫逐步落實而已，美國政府晶片政策的未來最終目標，就是要「美國製造Made in America」。

法人分析指出，雖美國之前陸續將超算或相關半導體公司列入黑名單，但關注到此波禁令是全面性，只要和大陸HPC(高速傳輸)/AI(人工智慧)及超算相關的營收將直接受到影響，雖然目前影響對各公司是可控的，但未來算力限制無調整，會影響未來高階半導體的訂單，特別是專注在先進製程的IC設計服務公司。

美擴大鎖中禁令，對大陸衝擊甚鉅，一日不解禁，半導體高科技產業發展恐將停在原地，後續若無法改變，大陸會積極發展成熟製程，因此，在成熟半導體和利基型記憶體的競爭會變大。此外，大陸利用本身優勢，也會將會朝向面板、電動車產業的半導體供應鏈積極發展。

法人表示，美中若持續僵持，長期來說，不排除會走向兩個極端，即「製造回美國」或「中國製造2025」，台灣廠商只能在兩強中找出路，未來管制不會減少，此波禁令影響是長期，最壞狀況就是成為兩個體系，惟有加強競爭力，成為產業前幾大，才能穩定生存。

美中科技戰持續延燒，對台廠來說卻是「兩面刃」，部分廠商確實享有大陸「去美化」或美國「去中化」所帶來的轉單效益，但只要政策風向一變，潛在風險也必須正視。法人就說，以這次新禁令特別針對高算力晶片，IP設計服務公司現在開始要接未來2~3年的案子，若算力限制沒有改變，將會影響手上NRE(委託設計)訂單，及現在NRE接單，進而影響未來ASIC(客製化晶片)投片量，換言之，在美中角力戰下，大陸客戶對台半導體相關業者是商機也是危機。