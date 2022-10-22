女星林萱瑜過去演出八點檔《天之驕女》連體嬰的姐姐知名度大開，18日晚間突然於臉書上發文表示，自己手術順利與大家報平安，隨後經紀人也回應是甲狀腺的小手術，而昨(21)日晚間林萱瑜再度發文與大家分享手術過程，讓粉絲相當心疼。

林萱瑜昨(21)晚於臉書貼文表示，在健康檢查時發現甲狀腺出現紅字，之後經超音波檢查後發現甲狀腺內長了一顆3.5公分的腫瘤，當時醫師驚訝地說：「哇⋯你這個裡面都是肉⋯⋯（有些人會是血水只需抽出來無需手術）（表示是個腫瘤）喔而且蠻大的，血管很多營養很好喔！這個要先抽一點出來驗一下吼！」

當下林萱瑜也做了穿刺檢查，所幸為良性腫瘤，但醫師仍認為需要切除，在安排住院後，進入手術房前林萱瑜表示，自己相當緊張「不斷叫自己冷靜冷靜冷靜別害怕，但真的不行我不行，打下去那一瞬間我還是崩潰了，覺得自己很丟臉但我真的覺得好可怕」。

手術結束後的林萱瑜幾乎不能說話，也還插著引流管，吞嚥部分只能稍微喝一點冷冷的東西，三天後林萱瑜也順利出院，並藉此機會呼籲大家：「經過這次才知道有甲狀腺問題的人很多，雖然只是小手術但我依然覺得自己很勇敢，我到現在還不斷的在安慰自己呢。」