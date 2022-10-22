台中市檢警選前掃黑、聯手拚治安，查獲暴力集團一共逮捕79人到案。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市檢警選前掃黑、聯手拚治安，查獲暴力集團一共逮捕79人到案，其中張姓男子為首的暴力討債集團，接受債權委託後，除了向被害人暴力討債，並在網路甚至廣告車，宣傳公布被害人長相，嘲諷「跑帳王」，並毆打被害人逼簽本票，全案依恐嚇取財、加重重利、組織犯罪等將張等10人送辦。

台中市刑警大隊隊長朱政憲表示，33歲張姓男子為首的暴力討債集團在接受別人的債權委託後，在北、中、南各地進行討債，其暴力討債方式包括，強逼簽本票及切結書，前往被害人住處外張貼上「惡意欠錢不還、惡意脫產」等文字，廣告車以大聲公宣傳，另在網路製作影片，嘲諷「跑帳王」等語。

朱政憲說，若被害人不聽從還款或簽本票，即遭張等人暴力毆打，警方收網，於8個地點進行搜索，查緝張姓主嫌及成員等10人到案，起出討債公司委任書、債務協商委託書、警棍、手機等犯罪證物，目前有5名被害人報案，警方仍持續追查。

台中市刑警大隊指出，針對黑道幫派及暴力分子堂口、賴以為生經營圍事場所及經常活動處所執行臨檢搜索進行系統性掃蕩，經統計10月已查獲涉及組織犯罪之治平案13件79人到案。

台中市警察局指出，年底九合一選舉即將到來，為淨化選前治安，台中市政府警察局將持續掃蕩黑幫、打擊犯罪，保障市民生命、財產之安全，民眾如有遭黑幫恐嚇、暴力討債等任何違法情事，能勇於出面向警方檢舉報案，警方定能保障合法、取締非法、制裁暴力，給予轄區民眾安居樂活之良好治安環境。