爭取連任的台中市長盧秀燕22日上午到大里為在地議員蘇柏興加油打氣，披掛勝利彩帶、授戰旗。（馮惠宜攝）

爭取連任的台中市長盧秀燕22日上午到太平區參與台中市議員候選人黃佳恬聯合競選總部成立大會。（馮惠宜攝）

爭取連任的台中市長盧秀燕22日上午到太平區參與台中市議員候選人黃佳恬聯合競選總部成立大會。（馮惠宜攝）

爭取連任的台中市長盧秀燕22日上午到北屯區為資深議員賴順仁站台。（盧秀燕競總提供／馮惠宜台中傳真）

選戰倒數計時，今（22）日適逢周末，爭取連任的台中市長盧秀燕行程滿檔為藍營提名議員站台，首站來為大里在地議員蘇柏興加油打氣，接著來到太平為接棒老議員李麗華女兒黃佳恬站台，隨後更直奔北屯與資深議員賴順仁合體，場場都受到支持者歡迎，現場不斷高呼3號盧秀燕凍蒜。

盧秀燕首站到大里區，為「阿興」蘇柏興披掛勝利彩帶、授戰旗，她稱許，阿興認真問政，也是最常找他的議員，大里成功國中舉辦畢業典禮沒有禮堂，讓學生淋雨畢業，為了孩子的事，蘇柏興很用心，現在已經開工了。四年前她也在這裡承諾大家，大里國民運動中心、南門橋要開通、老人健保補助等大里鄉親最關心的建設與福利，秀燕跟阿興認真工作，現在這些承諾都已經付諸實現。

盧秀燕也表示，台74線開通之後屯區交通方便，但經常塞車，為了舒緩區域的壅塞，已經開工草湖交流道。原本台74號下方沒有道路，阿興也為大家爭取利用橋下空間做一條平面道路，現在已經有部分通車。

隨後盧秀燕到太平區參與台中市議員候選人黃佳恬聯合競選總部成立大會，她表示，李麗華問政犀利，爭取預算建設太平有成，現在要交棒給女兒黃佳恬更是青春活力專業的優秀女力，一定要全力相挺。

她也提到，過去台中空污非常嚴重，經過市政團隊的努力，現在台中空氣品質已經優於國家標準，還要繼續改善、要做到更好；她也努力拚經濟，這四年累積企業投資台中已經突破2兆元，現在正在舉辦第四屆台中購物節，也是全台消費金額最多、最盛大的購物節。

盧秀燕隨後馬不停蹄到北屯區，為議員賴順仁站台，她稱讚賴順仁是很優秀的議員，他的文宣中分項清楚，在各個領域都有建設，懇請鄉親繼續支持。

盧秀燕也提到「教育文化」建設，雖然在教育的投資不容易被顯著看到，但是在她和賴順仁一起合力提高教育文化預算到六都第一名。除了各個學校的設備提升，更增加好幾個圖書館。這都是我們共同理念努力的成果，北屯是她跟順仁的厝，一定會共同為咱的厝顧乎好。