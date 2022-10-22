前2天新冠過世的人高達170人，民進黨台北市長候選人陳時中卻當落跑指揮官，跑去選市長，遭批自食惡果。台北市長柯文哲表示，新冠肺炎沒有大家想像的輕鬆，只是疫情久了大家開始彈性疲乏，事實上死亡人數每天還是有相當的數量，對於確診者不能投票，柯表示，現在還有30幾天，疫情還是動態變化，中選會前一個禮拜會下真正明確命令。

柯文哲今天出席台北市原住民族運動會受訪表示，新冠肺炎雖然表面上趨緩，每天趨緩，但我們在台北市看那個報表，雙北地區都還是1.2萬上下，事實上感染人數沒有下降，但致死率沒那麼高，但因為axb，a很大，但b不大，每天還是至少維持40人以上的死亡。

柯文哲說，新冠肺炎沒有大家想像的輕鬆，只是疫情久了大家開始彈性疲乏，事實上死亡人數每天還是有相當的數量，還是要注意，呼籲大家該打疫苗還是要打，真的感染要看症狀，如果是年老體衰的，抗病毒藥該吃，還是要早點吃。

至於確診者不能投票，指揮中心稱要放寬，柯文哲認為，現在還有30幾天，看當時的防疫政策，疫情還是動態變化，要看當時的狀況，其實疫情感染人數沒有下降，只是大家彈性疲乏，不過大家打過疫苗，就算感染也沒有那麼嚴重。

柯文哲說，還有一點，我們有有抗病毒藥物，但如果這些沒有做很好，或是有新的病毒種出現，死亡數還是會增加，他直言，叫他預測30天後的疫情，他沒有這麼厲害，2個禮拜還可以預測，30天他沒有能力預測，中選會前一個禮拜會下真正明確命令。