選戰腳步逼近，新竹市長候選人無不加緊腳步趕場，爭取選民支持，國民黨新竹市長候選人林耕仁22日一早連跑6場議員候選人競總成立大會，所到之處引起熱烈迴響，展現母雞帶小雞的優勢，林耕仁也預告周日將在關新公園辦親子活動，歡迎大小朋友一起來找3公尺的巨貓玩。

22日是國民黨議員候選人余邦彥、陳啟源、蕭志潔、黃文政、徐美惠、陳治雄的競總成立，林耕仁22日馬不停蹄連趕6場成立大會，所到之處引起熱烈迴響，凍蒜聲不絕於耳，展現國民黨「母雞領小雞、小雞帶母雞」的選戰策略。

林耕仁表示，過去8年，落跑的前新竹市長林智堅不尊重議會、議員，府會關係緊張，很多市政無法貫徹民意，市民也對過去8年政績相當無感，現在就連網路上「新竹改變大聲說」串連活動，都被爆出是民進黨用錢買來的，他批這是民進黨拿不出執政成績而心虛的表現。

林耕仁也批評，就連新竹棒球場的工程弊端，到現在都還沒有清楚的答案，但林智堅卻可以大搖大擺回來新竹，為沈慧虹輔選，「這難道不是心中沒有市民？」

林耕仁強調，他有24年市政推動經驗，更具備溝通與協調能力，未來擔任市長，不需要實習，可以直接上手、無縫接軌，也會強化府會連結，順利推展市政，加速建設進行，不會政黨內耗，才是市民想要的發展。

針對綠白陣營互鬥，林耕仁則認為，民進黨總想亂槍打鳥，卻造成民眾反感，不過高虹安也不用模糊焦點，是否違法兼職不是秀照片，應該是看勞務契約約定，還有是否領科智公司薪水，他認為資策會和高虹安都應該就這部分說明。