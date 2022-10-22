女力崛起改變社會面貌，台大邀請女企業家開設的「領導力講座」課程，兩年來已有18名企業領袖到校授課，修課人數更是每學期增加，截至目前累積逾300位學生選修，超過1000人次旁聽。

台大自110學年度開始與台灣女董事協會合作開設「領導力講座」課程，引領同學在就學期間了解就業市場發展與趨勢，進行職涯規畫，使學生能從各產業領域佼佼者的學思歷程中，對企業經營及產業趨勢有進一步認知。

台大表示，本學期由遠東巨城購物中心董事長李靜芳、Shopping99共同創辦人彭思齊、宏亞食品董事長張云綺、天成醫療體系創辦人暨立法委員張育美、嘉新水泥總經理王立心、共想行銷顧問公司願景長莊淑芬等6位重量級企業領袖，談論各領域的趨勢方向，甚至現場直接提供實習機會，邀請同學加入共進嶄新藍圖。

以生產77乳加巧克力聞名的宏亞食品，董事長張云綺在課程分享將花生的外皮紅衣進行加工，作為營養飼料餵養蚯蚓，以取代化肥與農藥。王立心則從水泥產業出發，並提及面臨全球情勢變化，企業如何與時俱進，有彈性地發展出新市場趨勢是傳統產業轉型的核心關鍵。

領導力課程開辦以來，在台大校內奠定口碑，兩年來課程幾乎座無虛席。台灣女董事協會理事長蔡玉玲說，每一條路其實都可以有不錯的風景，試著去嘗試不同的可能性。希望透過講者的分享，讓同學了解不同領域，進而充實自我，並與產業連結度更高。

領導學程開授教師丁照棣提到，希望同學聆聽企業家的演講後可以對自己的未來有更寬廣的規劃，不因科系、專業、性別自我設限。而且因為對不同企業的了解，可以進行學習與職涯規畫。