11月的九合一選舉在昨（21）日舉行候選人號次抽籤，其中代表新北市長侯友宜抽籤的選舉辦公室政治實習生陳皓寧，因為亮麗的外型引發注目，也引起網友熱烈討論，侯友宜今天上午受訪透露，她剛畢業就熱情投入公共事務，所以要給這樣的年輕人機會。

陳皓寧昨天上午雖然戴著口罩前往抽籤，但是長髮披肩以及亮麗的外型仍然遮掩不住，新聞畫面一曝光，就引起網友熱烈討論，因此也有人認為侯友宜找她代為抽籤，在「顏值」上有挑過。

不過侯友宜解釋，陳皓寧是世新大學的優秀學生，剛畢業的她就積極投入公共事務，也願意為這塊土地犧牲奉獻，特別是在街頭對於18歲公民權的爭取站出來高聲呼籲，所以要給這樣認真的年輕人機會，讓大家跟年輕朋友站在一起拼。

據了解，陳皓寧目前22歲，剛從世新大學口語傳播系畢業，目前在侯友宜選辦的新聞小組實習，嘗試新聞稿撰寫及照片拍攝的工作，在活動現場則是負責規劃路線，近期也將與其他政治實習生一同到街頭宣講，宣導18歲公民權議題。