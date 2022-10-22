國民黨副主席連勝文參加市議員候選人李彥秀競選總部成立大會，站台助講時說，當年港湖區綠營禮讓給親民黨，結果親民黨現在這位變成無黨籍，非常投機，暗諷無黨籍台北市長候選人黃珊珊以無黨籍參選台北市長，對此，黃珊珊22日反批，一天到晚講別人，「先看看自己為何丟掉人民的信任」。

有媒體問到連勝文助選時說，當年港湖區綠營禮讓親民黨，結果親民黨這位現在變成無黨籍，非常投機，對此，黃珊珊表示，這跟他們一貫的論述一樣，還是在用顏色來分，一定非藍即綠，一天到晚講別人，先看看自己為何丟掉人民的信任。

而為了備戰辯論，邀請曾任親民黨主席宋楚瑜文膽的吳崑玉加入智囊團，會不會希望趁著辯論會和藍綠顯現出差別，黃珊珊也說，辯論是我們要對市民做相關政見闡述的重要時間，要找各種意見協助大家瞭解民眾最想知道的狀況，會徵詢各界專家，先讓大家看到候選人本身特質，還有他對城市的想望，而不是每天搞棄保。

有消息稱團隊接到支持者電話，說要拒絕宋楚瑜來站台，黃珊珊則說，這都是空穴來風，不需要故意做政治操作，都是不實的傳言，請大家不要再傳述，至於是否有機會請到宋楚瑜站台，黃珊珊則說，將來的事情大家拭目以待。

至於怎麼看台北市長柯文哲這周取消輔選行程待在台北，是否想要補救上周颱風時不在台北的輿論壓力，黃珊珊表示，我不清楚市長行程，不知道他怎麼安排。