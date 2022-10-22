選戰進入倒數階段，蔡英文總統近期已10度到新北市輔選民進黨新北市長候選人林佳龍，新北市長侯友宜選舉辦公室質疑，此舉是「愛心還是不放心」，對此，林佳龍今表示，蔡英文是新北市民，人生第一次選舉也是新北市長，期盼能新北大翻新，這也是爲什麼她將市長選舉當作自己的事。

林佳龍今日安排7場議員競總成立活動，啟動最後1個月衝刺。他表示，除了議題空戰，也將進入巷戰，進行掃街、車隊、市場拜票等行程，讓選情熱起來，配合最後的造勢活動、黃金周，催出投票率。

對於侯辦批評，他說，蔡英文關心新北市長選舉，因為國民黨在新北市已經執政17年，侯友宜也執政12年，可是新北相對於其他城市，評比都到吊車尾、後段班，預算增加1倍，但建設福利卻沒有加倍，升格沒有升級。

林佳龍強調，蔡英文是新北市民，她的官邸在永和，人生第一次選舉是2010年的新北市長，也希望能夠新北大翻新，為新北做一點事情，若他當選新北市長，中央、地方政府一定是一條心，將大力加速推動長照、托育、社會住宅或捷運等新北建設和產業發展，這也是為什麼蔡英文把市長選舉也當作自己的事。

林佳龍說，蔡英文是市民，最重要是在總統高度上，看到新北需要大翻新、大改變，所以不是放不放心誰的選舉，這場選舉是民進黨全黨的選舉，也是蔡英文徵召他，出發點就是希望新北市大翻新。

另外，恩恩爸昨日再度發文，批評新北市府集體裝瘋賣傻，全力隱瞞真相，並強調會持續爭取該有的公道。對此，林佳龍回應，整個恩恩案的發展，讓許多國人痛心，為什麼政府這麼無情，不願意給受害家人一個真相，讓他可以放下，侯友宜為什麼要把這件事做到這個地步，甚至被恩恩爸批評說謊。

「真的是很沒血沒淚，這是可以做到的事。」林佳龍表示，恩恩案沒有進入司法釐清過程，侯友宜口口聲聲說好好做事，卻看不見人，他很難想像一個這麼無情冷血的政府，他能做的就是選上新北市長，在就職第一天成立行政調查小組，邀請各界包括恩恩爸，讓他們推派代表，參加行政調查小組，除了市府相關局處也要邀請公正第三方， 讓專家代表一起參與，釐清真相，讓這件事不要再撕裂社會。