永豐金（2890）董事會通過辦理現金增資發行普通股，上限8億股，每股發行價格暫定15.25元，實際發行價格依「募集與發行有價證券自律規則」辦理，預計募資新台幣100億元。永豐金控表示，辦理現增主要目的有二：一是強化子公司永豐銀行資本結構，二是支應永豐銀行營運及業務擴展的資金需求。在升息環境下，銀行利差擴大，資本強勁有助於銀行提升生息資產規模以增加利息收益，並進一步增進銀行與金控的獲利水準。

永豐金控已於今年5月27日股東會通過將額定資本額由1,500億元提高至1,800億元，以因應長期的資本規劃。

永豐銀行自結今年前三季稅後淨利120.77億元，較去年同期成長34%，在14家上市櫃金控子銀行中年成長率居冠，年化股東權益報酬率(ROE)達11.74%。強勁的獲利成長動能主要受惠於利息淨收益、手續費淨收益與其他淨收益(主要為金融交易)等三大收益皆顯著成長。受惠於子銀行的獲利貢獻，今年前三季永豐金控的自結稅後淨利亦為15家上市櫃金控中唯一逆勢成長且續創新高者。

若以9月底經營概況與現金增資100億元進行試算，完成增資後預計可提升金控的資本適足率(CAR)6.35個百分點、永豐銀行的普通股權益第一類資本適足率(CET1)與資本適足率(BIS)各0.74個百分點，有助於強健資本、增強營運動能。

永豐金控現金增資案預計於今年12月向證期局送件，發行價格將待主管機關申報生效後，依市場狀況由董事會授權董事長訂定，預計於2023年第一季完成現金增資並轉投資永豐銀行，原股東認購比率暫定為80%，惟實際認股率將以認股基準日股東名簿所載之股數為準。