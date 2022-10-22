2022年高雄市身心障礙國民運動會暨園遊會22日舉辦在中正高工運動場，以「共榮共融 運動雄讚」為主題，參與對象包括國中小高中職、特殊學校與社福團體70個單位、1000多名身障選手，雖然天空不作美，不過各項比賽選手仍堅持奮戰，披上輕便雨衣就上場競賽。

高雄市身心障礙國民運動會暨園遊會，是高雄市的身障學生每年引頸期盼的盛會，22日的比賽項目包括會前賽桌球、游泳、羽球、特奧滾球、保齡球與各項田徑賽，參與學校共有2所國小、20所國中、15所高中職、4所特殊學校與9個社福團體。

現場雖然下著雨，但是選手們依然努力奮戰，穿上雨衣就上場競賽，視障、腦性麻痺選手也在家長與老師的協助下完成賽跑；全盲的選手也在牽引同學的協助下完賽；室內定向跳遠不受雨勢影響，身障選手們也使出渾身力氣，奮力爭取好名次。

高雄市教育局主祕歐素雯表示，透過這場盛會，讓所有身心障礙選手在運動場上都能發揮潛能、超越障礙，盡情展現自我以及交流學習，藉由運動進而邁向共榮、共好的境界。大家也要為參賽選手鼓勵喝采，讓所有人都感受到社會大眾的關懷與溫暖。