氣勢如虹！ 周春米最新活動曝光：信心滿滿 11:572022/10/22 中時新聞網 莊雅婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 周春米展開巡迴屏東市的車掃。(取自周春米臉書) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨屏東縣長參選人周春米昨(21日)在臉書分享，候選人號次抽籤結果出來後，展開巡迴屏東市的車掃，氣勢如虹，鄉親也熱情揮舞雙手為她加油，令她信心滿滿！ 周春米答應屏東鄉親，會延續潘孟安縣長過去安居樂業、以人為本的五星執政，這是任務，「我有信心！我也義無反顧、當仁不讓！」她也宣示，打造一座有發展、有幸福的希望城市，屏東一定OK，春米一定做得到！ 另外，她也表示，競選總部成立大會將於23日登場，蔡英文總統、賴清德副總統、蘇貞昌院長等人都會到場相挺，團結一心，爭取光榮的勝利。 抽中3號籤！ 周春米打造希望城市：屏東一定OK #周春米 #屏東縣 #九合一選舉 #民進黨 #競總 也許您會感興趣 其他人正在看 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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