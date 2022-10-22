民進黨屏東縣長參選人周春米昨(21日)在臉書分享，候選人號次抽籤結果出來後，展開巡迴屏東市的車掃，氣勢如虹，鄉親也熱情揮舞雙手為她加油，令她信心滿滿！

周春米答應屏東鄉親，會延續潘孟安縣長過去安居樂業、以人為本的五星執政，這是任務，「我有信心！我也義無反顧、當仁不讓！」她也宣示，打造一座有發展、有幸福的希望城市，屏東一定OK，春米一定做得到！

另外，她也表示，競選總部成立大會將於23日登場，蔡英文總統、賴清德副總統、蘇貞昌院長等人都會到場相挺，團結一心，爭取光榮的勝利。