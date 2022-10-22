台中市體育嘉年華22日在大甲體育場熱鬧登場。（台中市運動局提供）

台中市體育嘉年華22日在大甲體育場熱鬧登場，現場除有各式體育表演、運動體驗外，還有闖關遊戲及摸彩活動，吸引超過萬名市民共同參與。台中市運動局長李昱叡表示，市民熱衷參與各項運動，代表台中市運動風氣持續提升。

受疫情影響，台中市體育嘉年華會一度停辦，今年終於在大甲體育場復辦，台中市體育總會理事長暨議長張清照、市議員李榮鴻、運動局長李昱叡均共襄盛舉。

李昱叡指出，體育嘉年華今年已邁向第20屆，感謝台中市議會與體育總會的大力支持，年年均吸引超過萬名朋友熱鬧參與，顯見台中市運動風氣持續提升。

張清照表示，他要帶動台中運動風氣，不只是鼓勵運動選手在賽事中爭取好成績，也要推動「全民運動」風氣，讓大家都藉運動健康起來，所以他爭取海線國民運動中心，還有爭取空地變成運動公園，就是希望鼓勵不管老少都能「動起來」。

現場活動趣味多元，由單項委員會擺設攤位，提供市民豐富的運動體驗，包括田徑、籃球、槌球、木球、滑輪溜冰、漆彈、飛鏢、元極舞、太極拳、土風舞等，設置適合全年齡的體驗與闖關遊戲，鼓勵市民走出戶外享受健康。

運動局指出，台中市擁有良好的運動風氣與環境，今年台中選手參與國內外大型賽會成果相當豐碩，111全民運動會，台中隊榮獲70金、49銀、50銅，總積分全國第1名，獲頒總統獎，創下總錦標4連霸傲人成就。

在今年111年全國身心障礙運動會除成功籌備獲得全國一致好評，台中市代表隊總獎牌數也破百面金牌佳績勇奪全國第2；另在全國運動會台中市也連續兩屆獲頒全國第3名的行政院長獎；此外，市府運動局更獲得兩屆教育部體育署頒發的「績優機關獎」，顯見台中推動體育運動有成。