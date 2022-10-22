美國史丹佛大學依照全球最大引文摘要資料庫Scopus統計出全球前2％頂尖科學家榜單，台灣師範大學14名教授上榜「終身科學影響力排行榜（1960-2021）」中，24位教授則名列「年度科學影響力排行榜」，研究成果受國際肯定。

台師大表示，全球最大的引文摘要資料庫Scopus依據6種關鍵指標為大學進行評分，其中報含：總引用次數、Hirsch h-index、共同作者修正的 Schreiber Hm-index、單獨作者、單獨或第一作者，以及單獨／第一或者最後作者的文章引用次數，反映出學者的學術論文影響力。

台師大指出，Scopus分析團隊近期更新數據至2021年底，使用截至2022年9月1日中所有Scopus作者來計算，遴選出世界排名前2％的頂尖科學家，涵蓋22個主學科和176個子領域，最終各選出約20萬名科學家進入榜單，分為「學術生涯科學影響力排行榜（1960-2021）」以及「2021年度科學影響力排行榜」兩份榜單，像是化學系合聘中研院原子與分子科學研究所研究員張煥正與積極推動科普研究教學的副校長宋曜廷等人皆榜上有名。

台師大研究發展處提到，在這兩份榜單中，校內共有28位教授及研究者上榜，顯示師長長期在國際學術界累積的傑出貢獻。