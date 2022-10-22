歐盟各國領袖今天同聲對經濟依賴中國表憂心，讓11月將率商界訪中的德國總理蕭茲遭受質疑。法國總統馬克宏稱過去將基礎設施售予中國是犯下戰略錯誤。

路透社報導，俄羅斯拿歐洲對天然氣的依賴當籌碼令歐盟各國領袖記憶猶新，因此他們認為必須對中國採取一致及強硬立場。

歐盟2019年起將中國定調為既是夥伴，也是經濟競爭者與系統性對手。

歐盟對外事務部（European External Action Service）在本週領袖峰會的報告中說，北京當局現在應主要視為競爭者，因為對方正在鼓吹「另一種世界秩序」。

歐盟呼籲微調對中立場的同時，德國的聯合內閣也在考慮是否讓中國國有企業中國遠洋運輸公司（COSCO）入股漢堡港（Hamburg）的一個貨櫃碼頭。

德國政府內部目前對此意見分歧，面對6名內閣部長的反對，曾任漢堡市長的德國總理蕭茲（Olaf Scholz）依然支持漢堡港吸納中資入股。外界認為這可評估在與最大貿易夥伴打交道時，柏林當局立場能多強硬。

蕭茲已因不願設定天然氣價格上限，並提出2000億歐元（約新台幣6兆4580億元）補貼方案供德國消費者與企業免受能源價格飆漲衝擊，而面臨其他歐盟國家施壓。

他今天強調中資僅入股漢堡港「福地」（Tollerort）貨櫃碼頭，並非與中國遠洋運輸公司購入希臘彼里夫斯港（Piraeus）般持有整個港口過半股權；蕭茲還說他同意把中國看作既是夥伴又是經濟競爭者與系統性對手的3重角色。

蕭茲11月初將前往中國，當詢及為何還有商界領袖同行時，蕭茲說往例皆是如此。

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）表示，歐盟領袖峰會時沒有討論到漢堡港，但會中的確提到關鍵基礎設施，稱不該將基礎設施出售給獨裁政權。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macro）說，歐盟過去做出「戰略錯誤」，將基礎設施賣給中國。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，歐盟已從依賴俄羅斯學到教訓，必須對中國保持警覺。

她說：「關於中國，依賴他們的技術與原物料會帶來風險。」又說歐盟必須增加產能，並轉而尋找值得信賴的供應商。

芬蘭總理馬林說，歐盟必須避免未來對新的技術產生依賴，應該推廣民主國家間加強合作。

拉脫維亞總理卡林斯（Krisjanis Karins）說，歐盟與中國之間的對話很重要，以確保中方在俄羅斯侵烏上「站在歷史對的一邊」。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1111022