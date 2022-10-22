九合一選舉號次抽籤結果昨已出爐，今（22日）雲林縣各地不少候選人成立競選總部，尋求連任的縣長張麗善不成立個人競選總部，而與鄉鎮市長、縣議員候選人使用聯合競選總部，她今上午出席斗六市長林聖爵聯合競選總部成立典禮表示，從政不能不種樹只想納涼，她要用4年做8年的事，即使完成時她已不在任，這才是負責的態度。

張麗善表示，雲林縣3年來財政非常困難，她就像持家一樣，林聖爵也很會持家，他接任的時候市庫存款是10億元， 現在已經超過16億元，她則幫縣府減少負債68億元，如果財政紀律沒正常化，無法擴大做社會福利、無法做基礎建設，這充分顯示做任何事情一定要有心、要腳踏實地。

張麗善說，3年多來雲林縣政府配合斗六市公所在斗六市建設超過26億元；營建署對全雲林縣的補助中斗六市占了一半，道路、馬路就超過120條。雲林縣政府發包的縣道工程比起前任4年58億元，她3年來就已經多達199億元，多3倍以上。

她說，有人說都是中央給她錢，如果雲林縣政府不認真、不腳踏實地是不會知道民眾的需求，也不會寫計畫、爭取不到經費，這幾年雲林縣之所以能夠爭取到經費是因為縣政府寫的競爭型計畫獲得中央肯定，第二她勇敢承擔支持重大建設納入生活圈，縣府配合自籌款項，用這種方法以小搏大，爭取重大建設計畫，包括164線、崙仔大橋、芒果大道等，這就是會持家和不會持家的差別。

張麗善強調，未來4年她會和林聖爵拚8年的雲林縣、斗六市發展，斗六的擴大都市計畫已經進入公開徵求意見程序，順利的話大約是2026年達成，那時雖她已經卸任，這才是負責任的態度，有宏觀、遠見、負責的團隊一定要為下一代奠定基礎，不能說「不種樹只想納涼」，走過必留痕跡。斗六市民是有智慧的，看誰到底有沒有在做，決定投下神聖一票，拜託大家用票來肯定她和林聖爵的努力。