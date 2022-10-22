新北泰山明志路上3棟5樓的海砂屋，經由住戶自行發起重建，並透過市府推出全國首創臨門方案協助免費辦理海砂屋鑑定，同時申請同樣全國獨有的防災都更1.0方案「新北市政府處理防災型建築加速改善要點」，今舉辦動土典禮，更新後預計興建1棟地上13樓、地下1層的鋼筋混凝土造住宅大樓，共34戶。

新北市都更處指出，本案更新前為3棟5樓加強磚造建物，戶數為15戶，歷經921地震後已不堪入住，並經市府匡列為具有高度危險性的震損紅單案件，經過各方協助辦理多次的溝通協調，加上市府提供免費海砂屋鑑定及防災都更方案的50％容積獎勵作為辦理誘因，大幅提升住戶辦理意願，加速完成拆除程序。

都市更新處表示，防災都更1.0方案已拆除14案危險建物，其中6案已申報開工，該方案將於明年3月22日申請截止，考量新北市仍有許多具有危險性的建物待重建，為保障市民居住安全，促進危險建物加速改建，並參考歷年辦理防災都更經驗，今年9月1日推出更優化的防災2.0版「新北市加速推動都市危險建築物重建專案計畫」。

「新北市加速推動都市危險建築物重建專案計畫」首創搭配都市更新程序，放寬適用建物類型，並降低同意比率適用門檻，只要屬海砂屋或耐震能力不足的建築物，並整合至九成或未同意戶僅存1戶的都更案件，皆給予1.5倍原建築容積或基準容積重建，期望透過相當誘因促使民間加速重建，早日脫離危險居住環境。