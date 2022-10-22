席瓦伯首打席全壘打。（MLB臉書）

國聯冠軍戰進入G3，費城人22日回到主場，靠著全壘打王席瓦伯（Kyle Schwarber）以及牛棚投手多明格茲（Seranthony Dominguez）等人的好表現，終場4比2擊退教士，取得2勝1負優勢。由於戰況吃緊，多明格茲第8局就登板救火，精彩拿下6個出局數守住勝利。

教士派出前一輪封鎖大都會的強投穆斯葛洛夫（Joe Musgrove），但他一開賽就遭到席瓦伯糾纏不休，弄到兩好三壞之後，以切球攻擊好球帶被逮中，首打席全壘打！第4局費城人連續3支安打，包括瑟古拉（Jean Segura）安打送回致勝的兩分。

費城人先發投手蘇亞雷斯（Ranger Suárez）表現優異，教士的兩分不是來自安打，都是以內滾打回來。第5局更是離奇，教士連續3支內野滾地球就拿下1分，因為一壘手荷斯金斯漏接內野彈跳球被葛瑞斯罕（Trent Grisham）上壘，教士再一顆內滾將他送上三壘，最後金河成又是打成內滾讓葛瑞斯罕得分。

8局上教士索托（Juan Soto）敲安，費城人換上多明格茲登板，連續解決3人穩住陣腳。9局上教士貝爾（Josh Bell）敲安，接著普洛法（Jurickson Profar）兩好三壞時閃掉一顆近身球，但是三壘審判定出棒過半，三振出局！暴跳如雷的普洛法隨即遭到主審驅逐。多明格茲以再見三振解決最後一人，接下來兩戰也都是費城人主場。