九合一選舉11月26日登場，昨天各候選人抽籤結果出爐，台北市長三個候選人今第一個行程都在內湖，民進黨候選人陳時中今被問到是否有尬場的感覺？陳時中受訪表示，「我們這邊大家都團結一心」。

陳時中今與立委高嘉瑜、內湖南港區市議員候選人江志銘、李建昌、何孟樺及行善里里長候選人許佳霖共赴內湖拜票，並在新明公園的安興宮參香祈福。

陳時中今被問到是否會有尬場的感覺表示，各候選人各自努力也沒有什麼尬場的問題，「我們這邊大家都團結一心，從立委、議員到里長一條心，都在努力爭取大家的支持」。

那至於昨天抽到12號，他說，那就代表他要全日型的跟大家做服務，也要服務12行政區，每一個區都是要努力的目標，也希望得到12區的支持，帶著十二萬分感激的心、感謝的心來拜託大家。

陳時中致詞表示，他在昨日抽到12號的號次，希望得到大家的支持。陳時中說自己就像時鐘，整天都沒在休息，一定會照顧台12區，且每區都顧好、時時都打拚，像時鐘一樣，時時刻刻努力做好。