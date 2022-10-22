全球行動通訊6G已展開研發階段，陽明交通大學與巴西國家電信研究院（Instituto Nacional de Telecommunications ，英文簡稱Inatel）簽署備忘錄，雙方議定未來將在6G行動通訊領域進行國際合作。

巴西國家電信研究院成立於1965年，主要任務在於促進研究、開發及技術創新，地理位置位於具有巴西矽谷之稱的Minas Gerais州Santa Rita do Sapucai市。

巴西國家電信研究院作為巴西重要的資訊電信領域研究機構，與學術界共同推動科技創新，其轄屬的智能校園（Inatel Smart Campus）為推動智慧城市創新及研究的重要實驗室。

陽明交大表示，雙方於21日簽署備忘錄，將展開跨國合作，並參與其團隊，包括電機、資訊和人社領域學院共20多位教授所組成的跨領域研究群。未來將針對核心網路（Core Networks）、接取網路（Access Networks）、網路智能（Network Intelligence）、新興賦能（Emerging Enabler）技術等面向研發創新技術，並納入6G技術社會倫理議題，研究下世代通訊技術於社會發展中之可能影響。

陽明交大校長林奇宏指出，陽明交大為國內通訊研發領域深耕多年的教育機構及翹楚，透過外交部促成，與巴西國家電信研究院有了進行國際合作的機會，未來將與該院共同研發基於開放架構之6G通訊前瞻關鍵技術，合作推動6G前瞻技術與新興應用研發，更將展現台灣在6G行動通訊的實力，進而帶動國際產學影響力。