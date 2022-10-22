隨著時間準備進入11月前，蝦皮購物繼續為雙11購物節先暖身再衝一波買氣，在本月的25日推出「10.25商城狂購節」，更為了持續深化消費保障、致力於提供消費者最有感「正品保障」的蝦皮商城，在8月攜手植村秀、LANCOME蘭蔻等9大專櫃品牌推出Shopee Premium後，此次再攜手Kiehl’s契爾氏、Biotherm碧兒泉等知名品牌，於10月25日當天推出精選7大時段品牌旗艦店25折起、換季抗敏家電最高折5000元的暖心優惠，滿額下單還能抽Dyson無線吸塵器、大金空調空氣清淨機等超值好禮。

蝦皮購物「10.25商城狂購節」在25日當天凌晨0點起開搶大金除濕機，優惠價1萬3800元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物「10.25商城狂購節」在25日當天晚上8點起開搶契爾氏金盞花植物精華化妝水，優惠價2450元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物將在「10.25商城狂購節」攜手知名品牌旗艦店推出25折起優惠以外，還有搭配商城299元免運、商城85折神券等好康，25日當天凌晨0點起，就推出大金除濕機、iPhone 14 128G等夯品限量優惠，再祭總價近5萬元的家電豪禮，消費滿額即可免費抽，同時再推出蝦皮商城專屬品牌活動「周日商城日」，於每周日祭出蝦皮商城95折優惠，以及10月31日的萬聖節精選超過20樣萬聖節必備的站上夯品，推出1元起優惠，原價1200元的1028 萬聖節驚喜包，超值禮包也只要100元即可入手，一手包辦10月消費者的購物清單。