昨日凌晨大立百貨門口爆發槍擊案，警方在案發後2個多小時火速破案。國民黨高雄市議員黃紹庭批評高雄治安敗壞。（柯宗緯翻設）

民進黨高雄市議員黃文益反批，今年至今六都槍擊案最高的是新北市10件，高雄市是六都最低。（柯宗緯翻設）

高雄街頭21日發生槍擊案，引發藍綠互嗆。針對綠營指新北槍擊案更多，藍營反嗆不要選舉到了，就來監督在野黨議員。國民黨高雄市長候選人柯志恩今（22）日也說，若要比數據，高雄暴力犯罪破案率在六都是低的，但比數據沒意義，黃紹庭只是提出問題要大家好好討論及面對，反問綠營真的覺得高雄治安很好嗎？

昨日凌晨大立百貨門口爆發槍擊案，警方在案發後2個多小時火速破案。國民黨高雄市議員黃紹庭批評高雄治安敗壞，而民進黨高雄市議員黃文益反批，今年至今六都槍擊案最高的是新北市10件，高雄市是六都最低，兩人唇槍舌戰，誰也不讓誰。

黃紹庭今再怒嗆，昨天有人當街在百貨前面槍擊事件，造成路人四處竄逃，黃文益卻拿外縣市治安跟高市相比較，他提出三問，「你是在監督高市府，還是外縣市政府？請問是在選外縣市議員嗎？你真的關心高雄市治安問題嗎？當街槍擊，算不算治安問題？」他奉勸黃文益不要選舉到了，就來監督在野黨議員來做選舉操作。

黃文益再狠酸，黃紹庭看到黑影就開槍，只會抹黑高雄治安，打擊基層警方士氣，國民黨選情敗壞，但怎麼連國小數學都不會算？高市今年只有3起槍擊案且迅速破案，反倒新北市有10起、台北市也有5起，這麼明顯數學問題，黃紹庭都不會？要他刮別人鬍子前，先看自己鬍子有沒有刮乾淨，如此只會讓國民黨選情更加敗壞，讓選民唾棄。

柯志恩今被問及此事時聲援黃紹庭說，難道綠營議員覺得高雄治安很好嗎？不認為高雄發生槍擊該好好檢討嗎？反而拿新北槍擊數字來指責提出問題的議員，黃紹庭提出來是希望警方好好面對並解決。

柯志恩提到，若用數據來說話的話，高雄暴力犯罪破案率是六都低的，高雄的少年犯罪率在六都是排前幾，高雄家暴案件在六都也是排前段，這些數據雖然有所本，但比數字沒有意義。

柯志恩強調，當然也了解基層警察的辛苦，破案速度也很快給予肯定，但議員角色本來就要監督所有行政單位事項，民進黨議員反而拿新北槍擊案數據，來說高雄槍擊不算嚴重，這是難道是議員該有的角色？請問市民真的覺得高雄治安好嗎？如果還不好的話，那就嚴格監督市政，讓大家有安心的生活。