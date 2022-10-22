法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）21日宣布，法國將退出《能源憲章條約》（Energy Charter Treaty），認為它不符合該國對於氣候承諾。這項有爭議的條約於 1998年生效，現在被能源公司反用來起訴政府，來起訴各種監管法規變化危及特定投資的回報。因此，成員國質疑該條約能否匹配各國在2015年《巴黎協定》下做出的減排承諾。

據歐盟專業媒體《歐洲動態》（EurActiv）22日報導，馬克宏在布魯塞爾舉行的歐洲執委會新聞發布會上表示，法國退出該條約是「許多人的要求」。

Emmanuel Macron annonce que "la France a décidé de se retirer du traité de la charte sur l'énergie" pic.twitter.com/LwC7rkEN2a — BFMTV (@BFMTV) October 21, 2022

「我們的願望是盡快讓歐盟向前邁進，成為一個全電動化（all-electric）的大陸，」歐盟完全退出該條約的壓力越來越大，越來越多的成員國選擇退出該條約。本週18日的時候，荷蘭、西班牙和波蘭才一起宣布退出。

本週四，由獨立專家組成的法國氣候高級委員會 (HCC) 向法國總理柏納(Elisabeth Borne)報告，並敦促政府效仿歐洲合作夥伴，認為該條約還處於現代化條的過程中，委員會也認為它「已經過時」。

HCC就《能源憲章條約》關於現代化進程的建議中辯稱，「只有退出 ECT [……] 才能消除條約與 2030年脫碳時間表的不匹配性。」歐洲議會左翼團體主席奧布里（Manon Aubry）對法國決定撤回這項「氣候破壞條約」表示歡迎，她補充說，這是「地球對化石燃料公司的巨大勝利。」

法國籍的歐盟議會議員托桑（Marie Toussaint, 歐盟綠黨籍）也慶祝了這一舉措，稱其為「對化石燃料跨國公司完全濫用法律保護的終結。」世界自然基金會前負責人、現任歐洲議會環境委員會主席坎芬（Pascal Canfin）同樣表示支持這一決定。歐洲議會國際貿易委員會成員維德倫（Marie-Pierre Vedrenne）也表示支持，他將該條約描述為與《巴黎協定》和我們在綠色協議中的雄心壯相互駁斥的條約」

現在，焦點轉向了該條約的其餘成員國，在法國宣布這一消息後，政府間氣候變化專門委員會 (IPCC) 報告的合著者傑米尼 (François Gemenne) 詢問布魯塞爾是否會考慮在歐盟層級全面退出，而法國HCC表示也將支持歐盟採取這樣的措施。