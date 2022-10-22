蔡英文總統4度來桃園替民進黨桃園市長候選人鄭運鵬輔選，蔡昨喊話，要讓鄭運鵬當市民靠山。對此，無黨籍桃園市長候選人鄭寶清競辦表示，這是令人傻眼的天方夜譚，鄭運鵬2任立委期間總在台北打電動、問政零提案、不認真經營選區，這位「空降天兵」竟還能參選市長，難道不是天底下最滑稽的笑話嗎？只能用恬不知恥來形容。

鄭寶清競辦指出，蔡英文說出這番話，難道不會對老天爺懺悔，在桃園市民面前撒了天大謊言嗎？鄭運鵬任職立委期間，總在台北打電動、問政零提案、動用網軍側翼砍殺異己、不曾認真經營選區，所言所行就是要通過數位中介法封殺言論自由，這種空降天兵要當桃園人靠山，難道不是天下最滑稽笑話嗎？從蔡英文2016年當選當晚提到「謙卑、謙卑、再謙卑」，對比如今的假民主真獨裁，既可悲又可恥。

鄭寶清競辦點名，前新竹市長林智堅、桃園市長鄭文燦與鄭運鵬，若這群沆瀣一氣的政治與學術詐騙集團都能硬拗到底，還搖身一變成為桃園人靠山，那市民還有何顏面教育下一代成為明辨是非有道德的正常人，台灣人民又有何顏面告訴世界，我們是重視民主自由的文明國家。

鄭寶清競辦認為，「當桃園人靠山」這句話不能隨便亂講，尤其是拿鄭文燦大撒幣讓桃園負債堆積而成的施政滿意度，公共工程建設紕漏百出又擺爛卸責，這些在鄭運鵬嘴裡竟只是「把廠商的小錯誤放大成建築結構問題」輕描淡寫帶過，難道這種為選舉顛倒是非、錯亂價值，欺世盜名的「黑白講」政治話術，真能瞞天過海愚弄善良百姓嗎？這種詐騙集團真有資格當桃園人靠山？只能用「恬不知恥」來形容了。