替李彥秀輔選！連勝文暗酸黃珊珊投機 喊：不喜歡陳時中就投蔣萬安

年底選戰白熱化，國民黨副主席連勝文今天上午參加市議員候選人李彥秀競選總部成立大會，提及當年港湖區立委選舉，民進黨禮讓親民黨，結果現在親民黨的黃珊珊卻以無黨籍參選台北市長， 直言「這個人就是非常投機」。

李彥秀今天舉行競總成立大會，除了國民黨台北市長候選人蔣萬安到場，包括前總統馬英九、連勝文也站台力挺。

連勝文提到當年民進黨讓給親民黨，結果親民黨的黃珊珊變成無黨籍，「這個人就是非常投機」，議員必須非常讓人信任，不可以變來變去，上次李彥秀委屈，其他兩政黨合謀，導致李彥秀遺憾落選，這次選舉要讓她重新出發再創高峰。

連勝文還提到立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴事件，民進黨立法委員被民進黨敗類打成重傷， 他是民進黨網軍頭，報紙上媒體爆出來，結果民進黨派系大老給他幾千萬，非親非故給他錢，民進黨網軍頭就可以掌控人家生死。

連勝文也批，為了打擊蔣萬安，民進黨的鷹犬是如何欺負女性，因為上面的包庇，才會上樑不正下樑歪，所以選舉要選出好的民意代表。

連勝文強調，民進黨再差都有3成5，若票源分散，最後民進黨拿到3成5，國民黨只有34.5％，那我們怪誰？請大家集中選票給蔣萬安。