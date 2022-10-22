112學年度高中英語聽力測驗首場考試今(22)日舉行，全國共9.8萬人報考，考試分上、下午場進行。今年度起採用新規定，考試時間延長為50分鐘，並開放確診考生參加考試。

大考中心表示，今年度高中英聽共9萬8032人報名，包括集體報名9萬6223人，個別報名1809人，將在全國31個考區、50 個考（分）區、2841個試場辦理考試。

大考中心日前宣布，高中英聽比照7月的大學分科測驗，開放確診、居家隔離考生應試，但會分配到居護或隔離考區，與一般考生區隔開來。

大考中心特別提醒受疫情影響的考生，務必列印「確診、居家隔離考生通報單」，通報單上有重要應考資訊以及重新編配的試場與座號，應考時務必隨身攜帶到指定試場應試。

至於確診和居隔考生前往考場的方式，大考中心強調，可搭乘防疫計程車，或是同住親友1人接送，車上全程都要戴口罩，且考生要坐在後座、不能飲食，考試結束後立即返回隔離場所。自主防疫考生可到一般考區應試，但依照指揮中心規定，須快篩陰性才能外出，可搭乘大眾運輸工具。如果考前快篩陽性，得儘速與大考中心聯絡，以利安排試場。

由於今年度高中英聽最大變革為考試時間從45分鐘延長為50分鐘，預備時間從15分鐘縮短為10分鐘，大考中心提醒，考生務必記得在答題卷上「確認後考生簽名」欄以正楷簽全名。