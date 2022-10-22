早餐店奶茶又被稱為最強瀉藥，一名男網友分享，搭長程客運前忘了，就大口大口喝了早餐店奶茶，上車以後感覺到屎在滾，憋到冷汗直流，想去廁所卻發現沒衛生紙，讓他超級崩潰，直呼下次不敢了，貼文引起網友討論，不少人看傻大嘆是勇者啊！而營養師宋明樺也分析喝早餐店奶茶易腹瀉的3大原因，除了是冰塊不乾淨使大腸桿菌滋生，也可能是對於奶精過敏，或者是有乳糖不耐症。

一名男網友近日在臉書社團《爆怨公社》上發文表示，他忘了自己要搭長程客運，竟然在上車前喝了早餐店奶茶，結果滾燙的水屁綿延不絕，而他憋到冷汗幾乎是用噴的，想去上廁所但發現車上的廁所沒有衛生紙，整個就是大悲劇。

貼文引起網友熱烈討論，因為都市傳說「早餐店奶茶堪稱腹瀉神器」，不少人對於原PO的行為大讚是勇者。「我願稱呼你為勇者」、「我佩服你！我都是到了目的地才敢放膽喝」、「想拉肚子卻沒廁所是人間痛苦」、「早餐店唯一指定：大冰奶！專治便秘」、「你真的是瘋了」、「有一種冷汗直流的感覺」。

營養師宋明樺分享喝早餐店奶茶恐引起腹瀉的3大原因，首先有可能是冰塊不乾淨，加到含糖奶茶中，大腸桿菌滋生，當然就會腹瀉；也有可能是對奶精成分敏感，但喝鮮奶茶就沒事；最後則有可能是乳糖不耐症，喝到鮮奶製成的奶茶就會肚子不舒服。