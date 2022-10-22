縣長張麗善表示，心理健康和身體健康一樣重要，斗六市、二崙鄉、東勢鄉布建社區心理衛生中心，讓專業人員進駐提供社區心理服務。（雲林縣政府提供）

響應2022年世界心理健康日倡議主題「讓全民心理健康福址成為全球優先」，雲林縣衛二崙鄉社區心理衛生中心日前揭牌啟用，縣長張麗善、衛福部心理健康司長諶立中、衛生局長曾春美象徵領航掌舵，宣布雲林縣心衛中心正式運作。

雲林縣衛生局長曾春美表示，人人都應該擁有心理健康的權利，心衛中心的社工、關懷訪視員、心理輔導員、護理師、臨床心理師、諮商心理師、職能治療師、個案管理員，未來將結合網絡資源成為民眾心海航行的夥伴，陪伴一起度過人生暗潮，迎向充滿陽光的人生旅程。

縣長張麗善表示，心理健康和身體健康一樣重要，本縣精神醫療資源較為缺乏，因此除了在20鄉鎮市衛生所設置免費心理諮商服務駐點外，也分別在斗六市、二崙鄉、東勢鄉布建社區心理衛生中心，讓專業人員提供社區精神病人外展照護、自殺通報個案關懷訪視、心理諮商或諮詢服務。

衛福部心理健康司長諶立中指出，「社區心衛中心」是國家政策非常重要的一環，近年來疫情影響民眾生活甚鉅，也連帶影響到心理健康的層面，心衛中心就像心理衛生所，讓民眾就近獲得心理健康資源，也協助精神病友們回歸社區、維持醫療連續性、提供家庭支持等照顧服務，協助病友能與社區融合。

曾春美表示，COVID-19疫情讓每個人的生活都發生了巨大變化，人人都經歷了生活習慣改變，社會支持和心理健康的需求大幅增加，更需要放大正向心理的防疫量能，請民眾善用「心情溫度計」APP，即時測量親友與自己的心情，有需要可尋求心衛中心協助。

曾春美說，如果有情緒困擾時，可善用衛生福利部24小時免費安心專線1925（依舊愛我）或洽全縣20鄉鎮市衛生所預約心理諮商服務，透過諮商檢視自己的內心，正視心理健康的重要性。