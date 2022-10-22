台北市長選戰引發各界關注。媒體20日公布一份民調顯示，民進黨候選人陳時中支持度奪冠，國民黨候選人蔣萬安居次，無黨籍候選人黃珊珊墊底；陳則表示「非常謝謝很多市民對自己非常的死忠」，一番話引發熱議。擁有8萬名追蹤者的臉書粉專「一百五」也轉發此消息嘲諷，網友也紛紛留言狠酸，有人更直言：「期待開票聲啪啪打臉！」

《三立新聞》20日公布最新民調顯示，陳時中以28.8%支持度超車對手獲得第一，蔣萬安以26.9%居次，黃珊珊則以20%墊底，另有24.3%無法選出或拒答。陳當日回應稱，對於這份民調，他要非常謝謝很多市民對自己非常的死忠，對自己這麼好，他非常感謝，自己當然也要持續努力。

陳時中的說法引發熱烈討論，臉書粉絲專頁「一百五」昨（21）日發文寫道：「三立民調，陳時中海放其他候選人，高居民調第一名。陳時中表示，要非常謝謝很多市民，對自己非常的死忠。」嘲諷意味十足。

此文獲得大批網友按讚，紛紛留言：「期待開票聲啪啪打臉」、「好想看到開票後響噹噹打臉的啪啪聲！」「怎麼只有這份民調他得第一」、「直接宣布當選，不用查了，我阿中第一」、「死忠仔果然死忠」、「四大公投那麼劣勢都可以贏了，死忠仔就是多」、「期待11／26到，知道有多少死忠」、「笑死」。