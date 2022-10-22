朱立倫授旗給王惠美。（吳建輝攝）

現場擠進超過7000個支持者相挺。（吳建輝攝）

前立法院長王金平現身，贈送好彩頭。（吳建輝攝）

國民黨彰化縣長王惠美22日競選總部成立，湧入將近7000位支持者到場相挺，包括藍營大咖站台相挺，國民黨主席朱立倫、前立法院長王金平現身授旗、贈送好彩頭，新北市長侯友宜也透過影片祝福，就連代表白色力量的台灣民眾黨彰化縣黨部主委張雪如也現身力挺，會中王惠美表示，她沒有總統、副總統的加持，只有堅定改造彰化的心，懇請大家支持連任。

王惠美表示，4年前提出「改造彰化、翻轉命運」政見，要建構交通、都市、產業三合一縣政新藍圖，不過他上任接下前朝即將破產的縣政府，加上有疫情影響整個經濟面，要掌握憲政可以說是雪上加霜，但她4年仍還掉42.2億的負債，光每年利息就少了近2億元。

王惠美說，上任後他積極推動12大願景，其中交通部分彰化市鐵路高架化今年初核定了，彰北捷運路港線、彰南輕軌捷運的可行性評估也都已經完成，逐漸朝向「一軸一環雙樞紐」的交通發展願景，為建縣將滿300年的彰化，打下更深的基礎。

王惠美強調，彰化有光榮的歷史，現在是彰化最好的機會，也是發展的關鍵時刻，王惠美沒有總統、副總統加持，只有堅定改造彰化的心，感謝所有鄉親支持，讓她堅持到現在，期許未來能夠繼續與民眾為彰化打拼，打造健康、希望、進步的新彰化，以身為彰化人為榮。