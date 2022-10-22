6000多人迎著晨曦開跑。（王志偉翻攝）

花蓮太平洋縱谷馬拉松今天開跑，原本擔心下著雨，清晨選手陸續起跑，天氣慢慢放晴，6000多人享受太平洋海岸線美景。全馬組別中，52歲黃姓選手起跑約2公里，疑心肌梗塞倒地，醫護人員即時送醫急救，已恢復意識，市長魏嘉賢也即刻到醫院表達關切。

太平洋縱谷馬拉松由花蓮市體育會主辦，今年邁入第8屆，賽道鄰近海岸線，風景優美，共有42公里全馬、21公里半馬、10公里小馬及5公里迷你馬4個組別，今年有6000多名跑者報名參加，市公所歡迎選手賽後都能到花蓮觀光旅遊。

花蓮昨入夜下起大雨，一度擔心大雨造成賽事不便。清晨選手陸續報到，直到清晨6時10從美崙田徑場開跑，天氣放晴，選手沿著賽道享受太平洋美景，另外也有輪椅族的朋友挑戰自己的毅力，他們的精神獲現場選手激勵掌聲。

有一名參加全馬的52歲黃姓跑者，起跑到1.6公里處的第一個補給站，突然倒地呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，醫護人員第一時送至門諾醫院急救，隨後轉院至花蓮慈濟醫院進行心導管手術，經送醫安裝葉克膜搶救，已恢復意識。

大會主席、花蓮市長魏嘉賢得知後也相當關心，第一時間趕到醫院探視，表達關切。

比賽結果，周柏江以2小時50分24秒81獲得全馬男子組冠軍，全馬女子組冠軍則由劉素雅以3小時27分44秒88拿下，兩人各獲3萬元獎金。

各組前5名依序為：

全馬42公里男子組：周柏江、張景敦、方柏偉、楊昌峯、王柏勝；全馬42公里女子組：劉素雅、方巧玲、李唯甄、高玉惠、溫蕙甄。

半馬21公里男子組：施育佐、周賢峰、林晨皓、張竹佑、王楷敬；半馬21公里女子組：游雅君、邱麗卿、陳瑤、陳晏萍、游雅婷。

小馬10公里男子組：顧紘慈、谷建宏、巫祥生、林振揚、林福勝；小馬10公里女子組：江慈筠、林翌婷、許靜怡、粘秀娟、李美瑩。