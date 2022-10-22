外交部今(22)日於台北賓館舉行「2022國際組織日」活動，外交部長吳釗燮致詞時指出，聯合國大會第2758號決議經常被錯誤引用，作為台灣被排除在外的理由；然而，台灣將繼續與盟友合作，期盼台灣能加入聯合國相關組織。

外交部在台北賓館舉行「2022國際組織日」開幕典禮，邀請超過20個相關部會、機構及團體共同參與；外交部長吳釗燮、諾魯駐台大使凱法斯(Hon. Jarden Kephas)及亞蔬-世界蔬菜中心主任沃培睿(Dr. Marco Wopereis)都出席致詞。

吳釗燮致詞時表示，國際組織日的活動主題「StrongerTogether」體現出台灣與國際社會站在一起，共同克服全球性挑戰、共同成長的決心，也象徵台灣的國際參與來自整個政府與民間團隊的努力。

吳釗燮說，作為民主國家，台灣是國際社會負責任的成員，也是一股向善的力量，為世界做出實質性和有價值的貢獻。目前，台灣積極參與69個國際組織，其中44個中享有正式會員資格，這些組織面向包括經濟、農業、漁業和工業生產力等等。他說，鑑於在這些領域的優勢，台灣願意也準備分享相關專業知識，並與我們的合作夥伴合作，以推進共同的價值觀和利益。

他指出，遺憾的是，台灣的國際參與一直遭受干涉與阻礙，例如，聯合國大會第2758號決議經常被錯誤引用，成為台灣被排除在外的理由，讓台灣人就不斷被拒絕進入聯合國會場和會議。

他說，儘管台灣在應對新冠疫情有著卓越的表現，也是國際航空旅行的重要樞紐，仍無法參與世界衛生大會（WHA）或國際民航組織（ICAO），這些例子也顯示台灣仍很難與國際夥伴分享專業知識，以及協助解決緊迫的全球問題。

吳釗燮指出，感謝台灣友邦、理念相近及友好國家替台灣發聲，支持台灣的國際參與，台灣將繼續與盟友和志同道合的伙伴合作，推進民主、人權等相同價值觀。