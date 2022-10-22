回收海廢有成，屏東年減2萬公斤海中垃圾，屏縣府表揚投入人員。(林和生攝)

屏東縣政府22日於東港鎮鎮海公園辦理「海廢帶回、漁獲自肥」成果發表會，除公私部門協力參與淨灘活動外，並針對參與回收漁業作業垃圾漁民、協助清除海底垃圾的潛海人員，及協助垃圾秤重與兌換獎勵品的海巡單位等表現優良人員，予以頒發獎勵金，鼓勵用行動愛護屏東縣海洋環境的所有公私夥伴們。

屏東縣環保局長顏幸苑指出，屏縣府為減少海洋廢棄物，今年首創「海廢帶回、漁獲自肥」活動，規畫漁民回收作業產生的廢棄物，可兌換在地農產品及環保清潔用品作為獎勵。

在萬丹紅豆、屏東米及環保用品鼓勵誘因下，活動自2月15日起跑至今，海廢帶回數量已超過2萬公斤，回收量已是去年10幾倍，成果相當豐碩。

顏幸苑說，環保局自2017年便積極招募海洋志工，包括清除海底垃圾的潛海戰將以及清理海洋垃圾的環保艦隊，目前屏東縣環保艦隊計有922艘，為本島環保戰艦數排名第1的縣市，潛海戰將亦有219名，成效相當卓著。

期望透過相關活動，讓縣民瞭解維護海洋重要性，讓漁業垃圾不海拋，也呼籲民眾一起加入守護海洋志工行列，減少陸地垃圾進入海洋，共同維護屏東海洋環境。