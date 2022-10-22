替李彥秀站台！馬英九連喊兩次「高端無效」 批民進黨倒行逆施

前總統馬英九今天上午參加市議員候選人李彥秀競選總部成立大會，他在助講時狂轟蔡政府，批能源政策倒退、兩岸政策更糟糕，台灣從來沒像現在兵凶戰危，並炮轟「高端無效」，不把人民安全衛生當一回事，這個政府太不像話，要求檢調機關徹查到底。

馬英九談到自己去幫高雄市長候選人柯志恩助選時，對手高雄市長陳其邁曾說「萊豬進口總統下台」，「他怎麼現在不講了？因為他現在變『小英男孩』了」。

馬英九批評，民進黨執政6年來，倒行逆施，人民日子很痛苦，能源政策倒退、兩岸政策更糟糕，台灣從來沒像現在感覺到兵凶戰危。

他表示，2015年他與大陸國家習近平主席在新加坡會談，決議雙方以和平方式解決爭端，當時經濟學人雜誌指，這是1980年來，北京對台灣議題上做出最大讓步，但去年同一雜誌卻指台灣是全球最危險的地方。

馬英九認為，台灣現在情況確實很危險，要怎麼轉危為安，必須最好避戰、謀和工作。

馬英九也說，最近某個週刊要接電視台，要求NCC做電台分配時要特別給某家，高層也介入，看了很難過，什麼時候中華民國變分贓的地方？

馬英九接著批，當時總統、院長都去打高端，鼓勵大家打高端，結果現在發現高端無效，他再度激動高喊「高端無效」，直批「這不是欺騙我們嗎？」完全不尊重人民，不把人民安全衛生當一回事，這個政府太不像話，要求檢調機關徹查到底。

馬英九最後呼籲，地方選舉要讓蔣萬安當選市長，這一仗打贏，下一仗2024年才有機會拿回政權，兩岸政策要改、能源政策要改，不換政府是做不到的。