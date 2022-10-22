資深媒體人楊憲宏今在媒體投書，1126選舉投票將是台灣政治的一次重大分水嶺，執政的民進黨有責任處理台灣內部的矛盾問題，至少應該與反對黨坐下來談，如何面對「守土衛國」的戰略問題；呼籲蔡英文總統應該召開「國是會議」實踐「守土為國，你我同行」。

楊憲宏金在民報投書指出，今年國慶主題為「守土衛國 你我同行 TAIWAN NATIONAL DAY 2022」，強調這是台灣這塊土地上，「2300多萬人的共識與目標，藉此凝聚台灣主體意識，堅定國人自我防衛意志」，似乎執政黨已經意識到，不可輕忽這樣的矛盾升級。

他認為，所以「你我」兩字指的應該是全民，代表執政的民進黨要聯合反對黨，國民黨、民眾黨、時代力量、基進黨、親民黨等，一起對抗對岸中國共產黨。可是這是理論？還是實際？朝野在「一致對外」的目標真的能有共識嗎？

他說，國慶主題的圖案主要以線性構成的方式，讓多色的線段向中心匯聚集合，營造出你我同行、前進的意象，這次使用的「大地綠」與「海洋藍」，代表了台灣美麗的土地及民眾珍視的家園，「暖陽黃」與「天幕青」則表現並肩同行、無所畏懼，「一起守護台灣、捍衛民主，綻放璀璨的自由未來」。

他說，説的很好聽，也把各主要黨派的色彩也都放進來了。理念很有巧思，可是這只是理念而己，過完國慶，選舉活動照常嘶殺，「你我」不見了。網路媒體各方勢力種種刀光劍影都不留情面。

他認為，「守土衛國，你我同行」八字看來，只是個設計，如何實踐？仍然遙遠；這幾年台海危機上升，與台灣政黨的關係變得越來越「對立」，選舉攻防有如「割喉戰」很有關連。

他說，1126選舉投票將是台灣政治的一次重大分水嶺。到底執政的民進黨還有多少實力，可以取得人民的信任？這是極大的挑戰。

他認為，但無論1126輸贏如何，民進黨仍然是中央執政黨，仍然有責任，處理台灣內部的矛盾問題，至少執政黨應該與反對黨坐下來談談，如何面對「守土衛國」的戰略問題。

他說，執政黨應該召開一次「朝野國是會議」，主題就是「守土衞國，你我同行」。將整體的全球局勢，區域的和平維持，以及台灣應該有的作為，朝野之間，維持「內部矛盾」相互競爭，但決不無限上綱為「敵我矛盾」。約束支持者克制，更不要動用網軍互相用「假訊息」攻擊。

他認為，美國各界一致主張是一定要讓中共清楚明白，對台動武絕對沒有勝算，甚至會導致亡黨亡國，美國決心升高保護台灣的意志力，讓中共不敢侵犯台灣。其實，最關鍵的因素是，一旦台灣朝野有共識，可以一致抗敵對外，對中共而言，少了見縫插針的「統戰」機會，攻台勝算幾乎是零，「武力犯台」自然而然不會是選項。

他呼籲，蔡英文總統應該出來召開「國是會議」集合在野黨及NGO，共同會商如何實踐「守土為國，你我同行」。