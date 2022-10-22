澎湃新聞報導，大陸國產首個專治癲癇的氯巴占（Clobazam）仿製藥，今年9月20日獲批上市。22日上午，罕見病用藥氯巴占片的研發公司湖北宜昌人福藥業有限責任公司舉辦依諾思【R】氯巴占大陸全國上市線上發布會。公司總裁杜文濤介紹，該款國產氯巴占片規格為10mg／片，每盒28片，定價84元（人民幣，下同，約合新台幣366元）「是全球最低價格」，造福病友。

澎湃新聞此前報導，治療癲癇患者的氯巴占，早先未在大陸獲批准上市銷售，屬於大陸國家管制的二類精神藥品。在國外已經上市的氯巴占對罕見癲癇患兒有效，但在大陸國內屬於第二類精神管制藥品，未獲批准上市，不少患兒家屬選擇從海外代購藥物。但隨著代購人「鐵馬冰河」代購氯巴占被訴販毒等案件發生後，海外代購愈發困難，不少患兒面臨斷藥，每次癲癇發作都會對身體和精神造成雙重傷害。

杜文濤表示，針對患兒家長的訴求，公司準備在2023年啟動氯巴占片進入大陸國家醫保目錄工作，後期也將籌備與協力廠商公益機構合作，為經濟困難家庭開展用藥援助。

此外，考慮提高小兒癲癇患者用藥依從性，公司還將推進研發氯巴占口服液。「考慮到癲癇發病機制、分類複雜性等帶來的個體化治療及用藥問題，我們也篩選和研發佈局了系列抗癲癇藥物，以滿足不同臨床場景下差異化癲癇治療的用藥需求。」他說。

宜昌人福藥業副總裁、總工程師李莉娥說明，2017年大陸國家衛健委發布《第二批鼓勵研發申報兒童藥品清單》，大陸無上市的氯巴占(第二類精神藥品)。宜昌人福向國家藥監局申請研製立項批件，歷經藥學、臨床試驗申請和臨床研究，於2022年3月向CDE提交上市註冊申請，5月納入優先審評審批名單，9月取得國家藥監局《藥品註冊證書》。

李莉娥表示，藥物上市後，公司將繼續展開開放、多中心、合成對照的單臂、觀察性研究，保證臨床用藥的安全性。

2022年3月29日，大陸國家衛健委發布《臨床急需藥品臨時進口工作方案》和《氯巴占臨時進口工作方案》公開徵求意見公告。針對患兒用藥需求，在方案中提出擬牽頭進口和使用氯巴占的50家醫療機構名單。

今年6月23日，大陸國家藥品監督管理局為滿足氯巴占臨床用藥急需，根據《方案》規定，制定印發氯巴占臨時進口工作方案。

9月20日，宜昌人福藥業公司收到國家藥品監督管理局核准簽發的氯巴占片《藥品註冊證書》，為大陸首家獲批。

9月22日，臨時進口的氯巴占片成功交付牽頭醫療機構北京協和醫院使用。後續將根據大陸國家衛健委《方案》要求，陸續配送至大陸31個省區市49家指定醫療機構。