爭取連任的縣長楊文科22日成立北埔鄉和芎林鄉聯合競選服務處，他強調「錢要還、工作要做」，該出的該用的錢絕對不會手短，但是不會亂用錢，連任之後會加倍回饋北埔鄉親，積極發展北埔和芎林各項建設，現場熱情鄉親高聲吶喊「楊文科凍蒜！」展現「4在必得」的勝選氣勢。

楊文科表示，20日商業週刊發布全台最會理財的縣市名單，新竹縣被評選為「賺錢王」、「招商王」、「減債王」三冠王，這也代表他會做事情、會賺錢、會還債。

「我肯做事情也能做事情！」楊文科說，別人不做的事他來做，一定會貫徹到底，大家看到北埔鄉綜合行政中心遷建案，已經正式完成土地買賣契約簽約，目前鄉公所正在辦理都市計畫用地變更作業。

另外，也完成北埔慈天宮及龍瑛宗文學館的修復再利用工程，目前正積極辦理「雙安橋加固工程及周邊景觀環境改善」和「北埔國中思源樓拆除重建」等工程。

楊文科指北埔鄉有許多歷史古蹟，吸引大批觀光人潮，為讓遊客停車更方便，設置鄧南光公有停車場，縣府一定會把北埔商圈做起來，吸引更多遊客到北埔觀光旅遊。

楊文科並說，未來會繼續做老人年金，不拖不欠繼續發，國中小學生免費營養午餐有石斑魚已經下單，新竹縣國中小學生可能是全台第一個午餐能吃到石斑魚。

楊文科提到有些鄉鎮市公所有發防疫紓困金，因防疫紓困金中央並沒有補助縣府，每個鄉鎮發與不發都有各自的說法，他要跟鄉親報告所有的錢都要用在建設上，縣府的社會福利一定會好好做，鄉親一定要相信縣府及鄉公所的財政規劃。

楊文科芎林鄉聯合競選服務處隨後成立，他指過去4年來在芎林鄉投入數10億經費，新建消防局芎林分隊的辦公廳舍已落成啟用，公有零售市場興建工程也已動土開工，芎林鄉公所聯合辦公大樓正進行內部裝修，預計11月20日就可完工。

另外，芎林鄉長照創新整合型服務場館新建計畫，目前正在規畫設計，預計明年辦理都市計畫審查，後年進行工程招標。

芎林鄉3座特色公園，第1座公四水霧自然公園7月已完工開放，公一方口獅及公三運動公園也正式啟用，提升在地居民的生活品質。