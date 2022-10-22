社會快速變遷，但人才培育速度與方式似乎止步不前。黃昆輝教授教育基金會今(22)日舉辦焦點座談會，多名學者認為，新世代關鍵素養包括數位素養、民主素養、全球素養等3項，未來需要的人才與當前制度明顯存在著差異，教育制度應改變調整，如果只是舊瓶裝新酒，必存在著標示不符等問題。

黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝在致詞時表示，社會各領域都需要人才，但社會在變遷，在全球化、民主化、科技化的社會發展趨勢下，對人才能力已有不同定義及要求，因此新世代也要有新教育培育人才，在教育制度、內容和方法不斷創新，而且力求永續，「如果教育固守舊制，豈不是舊瓶裝新酒？」發展科技教育、公民教育、國際教育3大重點，能夠有效幫助新世代獲得關鍵素養。

總統府資政陳博志認為，酒類好比人才，新酒就是在職班的問題，在職班有其用處，但一定與正規班不同，現在標示、要求內容都一樣，可是在職班的開課本質根本不是要學理論，也不一定是要用相同的考核方式，導致亂象頻傳，形成新酒卻用舊瓶裝的狀況，產生產品標示不符等問題。因此，在職專班不該用同樣的要求、同一種學位證書標示。

考選部政務次長李隆盛指出，新世代人才應該具有批判思考能力、英語能力。新時代的教育必須要提供能包括跨領域學習、知情學習、體驗學習、整合科技等技能。在國民教育階段應思考因勢利導，落實素養導向能力。而正規、非正規和非正式學習管道可多元混成，並有國家級的採認工具。

靜宜大學終身榮譽教授黃政傑認為，目前整體環境有幾個問題，包括行行出狀元的觀念沒落實，其實教育的功能不能只光靠學校，企業、家庭都可以協助培養人才，因此社會終身學習架構有待建立完整，同時還要加強全人教育教出素養、軟實力等方面，讓教育、學校制度鬆綁，避免課程僵化，以此改進人才培育、改進數位學習、貫徹素養教育。

黃政傑還提到，日本京都橘高校吹奏部來台參加國慶演出引起轟動，「他們下午3點就不上課了，之後是社團時間」，相較之下，台灣學生的時間幾乎都花在課堂還有升學考試當中，「學校教太多、課程排太滿，競爭力卻不一定能勝過日本！」

亞聯資本管理顧問公司執行合夥人黃志遠說，好奇心、洞察力、夢想力、軟實力的啟發與培育，是新世代人才培育關鍵，期許我國教育政策要從學生在乎與嚮往的事情出發規畫，才能創造有「目的感」的人才培育。

台灣師範大學教育系主任方永泉說，教育的「舊瓶」應去除瓶頸，教育工作者本身思維要改變，除了人盡其才、適性發展，也要配合社會變遷與發展，甚至引領社會進步。