近期臉書社團，有網友上傳一段一名長相甜美的正妹上空趴在床上「撸貓」影片，隨後引來底下網友留言暴動，隨後發文者附上該名正妹的IG，才得知原來她是一名中文老師，目前人在泰國。

一名網友在「爆廢公社公開版」中發出一名正妹上空「撸貓」的影片，文中她寫下：「用下巴撸貓，＂貓＂才是重點」引發網友熱烈回響，紛紛想知道這名正妹到底是誰，而發文者最後也在文中附上該名正妹的IG帳號。

這名正妹名叫許佳儀，在IG上擁有超過16萬粉絲追蹤，而她在自我介紹的欄位中提到，她是一名中文老師同時會兼職當模特兒，喜歡貓咪的她經常在IG上曬出自己與貓咪互動的照片及影片，另外，她也不吝嗇的分享自己的好身材，經常曬出許多性感火辣的照片。

這次影片於臉書社團曝光，許多網友紛紛表示，「我看了30分鐘」、「我不信，叫貓起來，換我趴著」、「我願意當左邊的剷屎官」、「叫他有本事衝著我來」、「其實…我想撸左邊的」。