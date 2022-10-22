大陸觀察者網22日報導，大陸國家能源局網站消息，能源局長章建華率科技司、油氣司和國際司有關負責人，20日與沙烏地阿拉伯能源大臣阿卜杜拉·阿齊茲·薩勒曼視訊會見。雙方表示，將加強兩國在電力、可再生能源和氫能等能源領域合作。中沙作為全球重要能源生產和消費國，定期交換意見具有十分重要意義。雙方願共同致力維護國際石油市場穩定，繼續保持密切溝通、加強合作，攜手應對風險和挑戰。

雙方認為，當前國際形勢複雜多變，給石油市場帶來很多不穩定因素，但石油長期可靠供應對於市場的整體穩定至關重要。沙烏地將繼續作為中國在原油領域最可靠的合作夥伴和供應方。

雙方還談及在「一帶一路」沿線國家開展合作和聯合投資，以及在中沙兩國投資煉化一體化項目。沙方表示，願利用自身銜接三大洲的區位優勢為中國製造商建設區域中心，從而加強能源供應鏈方面的合作。

雙方同意在中沙和平利用核能的政府間協定架構下開展合作。雙方認為，中沙兩國在電力、可再生能源和氫能領域合作具有重要意義。