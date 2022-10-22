光田綜合醫院於今日舉辦「捲袖護地球 菸檳遠離我」淨灘活動。(光田綜合醫院提供)

洪先生帶著11歲兒子一同淨灘，兩人已連續3年參加。(光田綜合醫院提供)

今天是金秋地球日，光田醫院舉辦「捲袖護地球 菸檳遠離我」淨灘活動，從龍井茄投保安宮為起點，一路至龍井壘球場、麗水漁港，總長約6.8公里，淨灘成果也相當可觀，共拾得436.9公斤垃圾，其中以菸蒂、玻璃瓶、寶特瓶為大宗。

光田綜合醫院副院長吳瑞堂指出，部份民眾因一時方便而隨手棄置垃圾，造成環境汙染，危害海洋生態。尤其像寶特瓶這種難被分解的廢棄物，往往都是海洋生物的殺手，近年來，有不少海龜、鯨豚等保育類動物，都因誤食垃圾而死亡，進而對生態造成很大的破壞。

光田綜合醫院總務部長張仁和認為，身為地球公民人人都有維護環境的義務，醫院號召同仁及其家人近200人，攜家帶眷共同為清潔海洋出一份心力。

在光田服務多年的洪先生帶著11歲兒子一同參與，兩人已連續3年參加淨灘，洪同學笑說「第一年是被爸爸逼來」，但後來參加淨灘活動後，看到有那麼多的垃圾被清出來，覺得非常有成就感，他平常在學校也會跟同學分享環保概念，且自願擔任環保股長，「我都會跟同學說不要亂丟垃圾，要做環保一起愛地球，而且以後我還是會和爸爸一起參加淨灘，因為真的很好玩。」

吳瑞堂表示，光田一直以來都相當重視環保，即將落成的向上院區，即以綠建材及環保標章產品建置，以落實健康綠色醫院為目標。另外，院內多年來持續參與環保活動榮獲外界肯定，例如2021年光田就榮獲「台中市第四屆低碳城市貢獻獎」、2020年則榮獲「台中市綠能節電貢獻-服務業節能行動獎」等。