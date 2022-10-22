中國共產黨第二十次全國代表大會（中共二十大）今天上午閉幕，全體通過黨章修正案決議，「兩個確立」寫入黨章，習近平在中共黨內最崇高的地位至此確定。大會要求全黨深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，把這一思想貫徹落實到黨和國家工作各方面全過程。

決議稱，中共全黨必須深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，更加自覺地維護習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，更加自覺地維護以習近平同志為核心的黨中央權威和集中統一領導，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，堅定不移在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。

大會認為，總結吸收黨的十九大以來黨的工作和黨設的成功經驗，並同總綱部分修改相銜接，又部分條文作適當修改很有必要。學習黨的歷史，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，是廣大黨員應盡的義務。