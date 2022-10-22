都說「結婚前一定要先同居」，才能知道彼此的生活習慣和步調合不合適。近日就有網友分享自己和男友的同居經驗，兩人已交往5年準備步入禮堂，所以最近為了婚後生活先同居看看，原以為頂多只會為了生活習慣爭執，沒想到讓他們吵最兇的竟是「睡覺習慣」！不只打呼聲，男友的枕頭也莫名地臭，讓原PO快要崩潰，「本來對婚姻的幸福幻想，住在一起後直接破滅」。

男友的打呼聲和臭味枕頭讓原PO根本睡不著。（圖／翻攝自Dcard）

「結婚前一定要先跟男友同居」，日前一名女子以「同居後卻分房了…」為題，在大學生論壇《Dcard》中發文抱怨，表示目前和男友同居2個月，原以為大概只需要磨合生活習慣，豈料最需要解決的竟是睡眠問題！原來男友的打呼聲和磨牙聲非常擾人，時常吵得原PO睡不著覺，「睡眠品質本來就沒有很好了，還要被逼迫聽著交響樂睡覺」；不僅如此，男友鍾愛的枕頭對原PO來說更是一場惡夢，「他枕頭的臭味非常之重，每天聞到怪味，就會變得很焦躁睡不著」，也不是沒想過和男友溝通，但男友卻說沒它睡不好，「但是寶寶，有它的存在會變成我睡不好啊」，無解的問題讓原PO好崩潰，「難道全世界的同居情侶，只有我們會為了睡眠習慣而爭吵嗎？」

網友認為分房睡沒什麼不好。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，引來不少網友紛紛附議，「為了睡覺習慣導致兩個人吵架很沒必要，分開睡對彼此都是好事」、「真想知道那個枕頭到底是有多臭」、「我也沒辦法跟打呼打的很誇張的人一起睡，當兵就常因為這樣睡不好」、「我覺得不管怎樣一定要先同居，生活習慣不一樣真的會很痛苦」、「大家分房好好睡，偶爾一起纏綿也很好呀」。