藝人蔡尚樺以《全明星運動會》、《全民星攻略》雙料入圍金鐘獎，可惜最後鍛羽而歸，不過由於大秀火辣上圍被指太過刻意，引發網友熱議，對此，她則是高EQ回應：「後來沒機會上台領獎就看不到成效啦」。

蔡尚樺稍早在instagram發表心得，她表示雖然入圍兩項都摃龜，但今年本來就特別佛系和平常心，少了得失心反而領略另一種快樂，但還是為其他得獎者開心和祝福，尤其看到一個獎項的競爭對手，在付出那麼多努力後，欣喜若狂獲得成果的那刻，讓她坦言感覺相當美好，接著強調：「能參加一年一度電視人的盛會就很感激啦」。

話鋒一轉提到金鐘造型，蔡尚樺表示非常意外登上紅毯五美，也引發各界討論，當下看到網友建議，一下紅毯就立刻想辦法不要讓「上圍太集中」，但後來沒機會上台領獎，就看不到「成效」，不然自己也想努力想達成網友期待，對於外界都說她是「萬年妹妹頭」，這次就特地露額頭，雖然可能看不習慣，但至少比較不膩，強調「好的壞的都努力精進改進」。

對此，網友也紛紛留言鼓勵：「辣妹明年金鐘一定要再見」、「你很棒，做自己最重要」、「不管別人說什麼，在我心中都很美」、「尚樺女神最棒最優秀了，又會突破自己和進化」、「全場唯一焦點，太美啦，美翻天 」。