金塊中鋒「小丑」約基奇22日展現年度MVP應有身手，貢獻26分、12籃板及10助攻的大三元表現，搭配布魯斯布朗20分、5助攻，金塊以128比120擊退勇士，就算史蒂芬柯瑞單場投進5顆三分球，攻下全場最高34分，也沒辦法改變敗局。

金塊上半場就靠約基奇、麥克波特兩人火力，逐漸擴大領先差距到兩位數，打完上半場，金塊更以70比52大幅領先；但到下半場，柯瑞、威金斯、克雷湯普生等人找回手感，慢慢縮小雙方差距，可是打到最後1分14秒，金塊仍有13分領先差距。

可是接下來柯瑞、克雷湯普生接連投進三分外線，甚至普爾最後14.7秒抄截後快攻得手，勇士追成120比124的緊張局面，幸好布魯斯布朗最後13秒灌籃得分，加上約基奇最後6.6秒兩罰俱中，及時穩住金塊的勝局，也拿到新球季的第一勝。

金塊除了約基奇、布魯斯布朗的優異表現，其他三名先發得分也都上雙，麥克波特與波普各有17分，阿隆戈登10分；勇士除了柯瑞，得分最高的是威金斯23分，克雷湯普生16分，卓雷蒙格林13分、9助攻，懷斯曼11分，不過普爾只拿7分。