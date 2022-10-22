海軍131艦隊長曾安國（左1）、基隆港務分公司總經理高傳凱（左3）、基隆市長林右昌（左4）、立委蔡適應（左5）共同進行威海營區第二階段拆除工程開工儀式。（張志康攝）

基隆市長林右昌認為，基隆港東岸將可連成一線，成為基隆未來發展的發動機。（張志康攝）

海軍基隆威海營區22日上午舉行第二階段拆除工程動工儀式，包括基隆港務分公司、基隆市政府、海軍131艦隊等單位共同出席。基隆市長林右昌表示，他從上任之初制定基隆市港再生計畫至今，他留下給基隆市民的最大資產及可長可久的，就是基隆市港的再造。

基隆港務分公司總經理高傳凱表示，隨著民國114年港警總隊遷移，威海營區所屬的東岸4、5號碼頭未來將與東2、東3碼頭串連，成為客運、郵輪補給基地。將為基隆帶來繁榮。

林右昌表示，他上任之初，便擬定了基隆市港再生標竿計畫，他說，這個計畫並不僅將基隆變得漂亮，同時也會帶動基隆市競爭力的全面提升。他指出，22日開始拆除的131艦隊基地，將在基隆市府、國有財產署以及相關單位的討論下，進行全面開發。配合港公司對基隆港東岸4、5號碼頭的重新規畫與建設，此地將成為基隆市臨港水岸最漂亮且商業興盛的廊帶。

林右昌強調，由於基隆開發甚早，缺乏可以引進投資、振興經濟、促進就業的土地。經過市港再生計畫，將基隆的都市條件、土地重新規畫、賦與新的機能。

林右昌也特別感謝立法委員蔡適應及前參謀總長黃曙光上將，他說，因為兩人的大力支持，基隆軍港西遷才得以順利完成。他說，在港公司支持下，民國114年港警總隊也將遷移，未來將與東岸智慧旅運大樓、西岸旅運中心連成一線，將成為北台灣非常重要的亮點。

林右昌指出，隨著基隆港東西兩岸的港市再生計畫完成，將是留給下一任市長，以及所有市民最重要的資產，以及市中心區最大的發展基地。