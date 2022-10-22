前高雄市長韓國瑜(左二)為台中市議員候選人朱暖英(右二)站台，不回應為何未與盧秀燕同台。(林欣儀攝)

趕行程站台有意復出？與盧秀燕台中輔選擦身 韓國瑜盼台灣政治更親民

國民黨爭取連任的台中市議員朱暖英22日成立競選總部，前高雄市長韓國瑜、台中市長候選人盧秀燕皆到場站台，韓國瑜針對綠營21日指他「落跑市長」等說法回應說，政治不應該這樣。

韓國瑜說，知道他要來，民進黨開記者會、霹哩啪啦講了一大堆聽不懂的事情，把他與盧秀燕講了一堆；「我們不要這樣的政治，希望政治能像王秋冬、朱暖英這樣，非常的歡樂、陽光與正向」，對選民投下的選票，全力以赴用服務報答。

韓國瑜讚朱暖英背後有王秋冬支持，能全力服務選民，且是「1人當選、2人服務」。盧秀燕安排到場時間與韓國瑜相隔了1小時，兩人未同台、碰面，是否是刻意避開？韓國瑜面對詢問未回應，盧秀燕則只是簡單回應說「行程太趕」。

盧秀燕上台後表示，她與朱暖英一樣都是媽媽，朱暖英過去長期在市議會為教育、婦女及孩子的權利發聲，同時也為南屯區爭取許多建設，這麼好的議員大家要好好珍惜，呼籲選民繼續支持媽媽市長、支持媽媽議員。