台南市議員候選人李偉智與市長黃偉哲上午在台南新化舉行聯合競選總部成立大會，現場湧入千餘位民眾與地方仕紳參與，台南市長黃偉哲也親自蒞臨站台力挺。黃偉哲一上台就表示，他擔任第一任市長，李偉智也是第一屆議員，李是他看過參選選區內，最認真最打拼的議員，過去在農會，現在在議會，希望剩下的5個星期內，各位鄉親都來擔任李偉智的手腳，將李偉智送進議會，當大家的靠山，隨後與李偉智一起揮舞競選旗大喊

台南市議員候選人李偉智與市長黃偉哲上午在台南新化舉行聯合競選總部成立大會，現場湧入千餘位民眾與地方仕紳參與，立委陳亭妃也親自到場站台。(戴志揚翻攝)

台灣人參大王李和順也到場送上好彩頭力挺。(戴志揚翻攝)

李偉智本屆競選連任台南市第五選區（善化、安定、新市、新化、山上）市議員，除了利用臉書粉絲團美日和選民互動、闡述理念和政見，積極和年輕選民互動。

除了延續第一任任內推動的南科區軌道建設、聯外道路闢建、新化果菜市場遷建和都市計畫，他今年提出六大政見，全力爭取鄉親支持。

台南市議員候選人李偉智與市長黃偉哲上午在台南新化舉行聯合競選總部成立大會，現場湧入千餘位民眾與地方仕紳參與，人氣爆表。(戴志揚翻攝)

台南市議員候選人李偉智與市長黃偉哲上午在台南新化舉行聯合競選總部成立大會，現場湧入千餘位民眾與地方仕紳參與，人氣爆表。(戴志揚翻攝)

一、新化虎頭溪排水護岸工程（治水）:虎頭溪排水位於台南市新化區境內，多處區段通水斷面不足，在98年莫拉克颱風期間，新和庄一带淹水深度甚至達30~180公分，新化市區淹水面積也高達460公頃，造成民眾生命財產嚴重損失。過去南市府已投入5.08億元經費，完成護岸3.2公里及橋梁改建工作，以往新化市區及新和庄等淹水熱點現在也鮮少淹水，治水成效已逐步顯現，未來市長保證治水列車不停歇。

二、開關南科交通路網 （交通）:提供南科與周邊區域便捷的道路網，解決大批就業人潮所帶來的交通問題，南科特定區北側開闢5-40M及10-30M兩條計畫道路，完工在即。末來繼續新關兩條道路改善安定交流道北出匝道以紓解車流，並於市道178線拓寬增設右轉專用道以提高整體效益。

三、路平專案（交通）:關心科學園區跟善化地區周邊道路品質，積極為用路人提升道路品質，市府編列路平專案39億元，總計完成170個路段，改善長度近275公里。今(111)年亦編列4.35億元，預計完成48路段，改善長度72.6公里。

四、新化果菜市場遷建(民生):解決舊場場地受限及設備不足等問題，預估供應人由200人增至257人，承銷人由385人提升至495人，年交易量將由7萬公噸提升至9萬公噸，遷建工程同時獲國家卓越建設獎。

五、一國中學區一日照(社福):本市共有63個國中學區，目前已完成設立54個國中學區，籌設規劃計8個、1個學區積極媒合中，涵蓋率達86%，為六都第一，預計111年達成「一國中學區一日照」佈建目標。

六、新市產業園區（經濟）:台南「新市產業園區」核定設置，為中南部廠商打造更優質的生產環境，並促進地方經濟發展。新市產業園區開發面積共69.22公頃，除可提供台商回台所需土地、缓解當地對工業用地的需求，亦可與在地既有的科學園區及工業區相輔相成。